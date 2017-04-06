Донецк, 6 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

За прошедшие сутки украинские войска два раза нарушили режим тишины в ЛНР, одна женщина погибла от сработавшего взрывного устройства в лесу в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили два раза режим тишины. Украинская армия обстреляла поселок Красный Яр и район Первомайска из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, одна мирная жительница погибла и семь человек было ранено в результате взрыва мины, оставленной ВСУ в лесу в 2014 году. Также украинские силовики нарушили режим тишины 47 раз. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

В районе Новоазовска мирная жительница 1972 года рождения погибла после того, как сработало взрывное устройство в лесопосадке, также было ранено еще семь человек. Мину украинские военные оставили еще в 2014 году.

По данным другой стороны, двое украинских силовиков получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 29 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Красногоровки, Водяного, Павлополя, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, Зайцево, Сизого, Новоалександровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине в ходе государственного переворота был отстранен от власти президент страны Виктор Янукович, после чего к власти пришли украинские националисты.

Новая власть в Киеве попыталась проводить на всей территории страны русофобскую политику, однако Донбасс и Крым начали протесты против новой власти. Итогом протестов стало присоединение Крыма к России и провозглашение республиками Донбасса независимости.

В ответ Киев послал регулярные войска в Донбасс для подавления протестов, но, получив отпор от ополченцев республик, был вынужден подписать мирные соглашения в Минске. Согласно договоренностям, все стороны конфликта должны отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.