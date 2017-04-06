Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 10:31 — ИА Регнум.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утром 6 апреля приехал к станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память людей, погибших в результате теракта 3 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов в своем микроблоге.

Instagram.com/kibitov/ Полтавченко почтил память погибших (Twitter Андрея Кибитова)

На сопровождающих сообщение фотографиях видно, что стена наземного вестибюля станции буквально утопает в цветах. Георгий Полтавченко также оставил букет красных гвоздик на месте народного мемориала.

Напомним, сегодня в Петербурге — третий день траура по погибшим в результате взрыва, прогремевшего в вагоне поезда метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Машинист взорванного поезда привел состав на «Техноложку» (так петербуржцы неофициально называют эту станцию, — прим. ред.), и на ее платформе оказывалась первая помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Георгий Полтавченко призвал горожан и всех неравнодушных людей прийти к метро «Технологический институт» на памятную акцию. Она начнется в 18:00.

В связи с этим с 18:00 до 18:40 будет закрыт вход и выход на станцию метро «Технологический институт». Поезда будут проезжать станцию без остановки.

Напомним, в результате теракта погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным следствия, взрыв в вагоне метрополитена 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России.

По данным на 07:00 6 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — пять пострадавших при взрыве.