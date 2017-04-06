Тайбэй, 6 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Власти тайваньского уезда Цзяи сообщили об уничтожении 10 тыс. домашних птиц в связи с обнаружением смертельно опасного вируса H7N9 в крови птиц на одной из тайваньских птицефабрик.

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

В настоящее время сотрудники карантинных служб проверяют соседние птицефабрики. В случае обнаружения признаков заражения, все птицы также будут уничтожены, пишет «Тайвань жибао».

По данным властей, по состоянию на конец марта на территории Тайваня было уничтожено более 1 млн домашних птиц. Принятые меры позволили избежать повсеместного заражения птичьим гриппом куриц, уток и индеек.

Ранее власти острова неоднократно заявляли, что тайваньские вирусологи разрабатывают собственную вакцину от птичьего гриппа. Препарат может быть готов уже к концу 2017 года.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом был зарегистрирован в 2013 году. Вирус представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущая вспышка птичьего гриппа на Тайване была зарегистрирована 5 апреля в уезде Юньлинь.