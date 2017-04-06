Москва, 6 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Взрыв в Ростове-на-Дону в Совфеде назвали злостным хулиганством и потребовали наказания виновному по всей строгости закона, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

«Думаю, что это злостное хулиганство. Судя по всему, кто-то решил сымитировать взрыв в метро Санкт-Петербурга. Увы, как говорится, в семье не без урода», — отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Подлеца нужно обязательно найти и наказать по всей строгости закона, чтобы никому не повадно было», — отметил сенатор.

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону около 07:00 мск в районе улицы Социалистическая. По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. Рядом находится школа.