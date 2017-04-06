Москва, 6 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В России за неделю (28 марта-3 апреля) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала апреля — 100,0%, с начала года — 101,0% (апрель 2016 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 102,5%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Инфляция в марте 2017 года резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца значений — 0,1%. За I квартал цены выросли на 1%.

За неделю цены на баранину, рыбу мороженую и масло сливочное выросли на 0,2%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,2%, куры и сахар-песок — на 0,4%, масло подсолнечное, макароны и вермишель — на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на картофель — 3,5%, лук — 3,2%, морковь и помидоры — 1,1%. В то же время огурцы подешевели на 0,6%, капуста белокочанная — на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, недельная инфляция в России держалась на нуле практически месяц (с 1 по 27 марта). С начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.