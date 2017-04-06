Киев, 6 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в ближайшее время планирует покинуть свой пост. Об этом она сообщила во время общения с участниками акции протеста, которая состоялась 6 апреля перед ее домом в Киевской области.

(сс) Julia berezovska Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева

«Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-либо на свое место», — заявила Гонтарева митингующим, передает телеканал «112 Украина».

Глава Национального банка Украины также заявила, что она отвечает за все реформы, которые осуществила в стране, и что ей не стыдно за свою работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в центральном офисе Национального банка Украины.

«Трудно это назвать классическими обысками, поскольку никакого сопротивления со стороны работников НБУ по выполнению процессуальных действий не было, — сказал глава НАБУ Артем Сытник. — Они встретили наших работников и выдали документы, которые потребовались».

1 апреля глава Нацбанка Украины заявила, что планирует подать в отставку, поскольку выполнила «свою миссию».

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