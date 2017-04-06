Ставрополь, 6 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум.



Mil.ru Учения «Антитеррор»

В Ставрополе 6 апреля прозвучат канонады. Причем выстрелы будут слышны в разных частях краевой столицы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в городе пройдут масштабные учения «Антитеррор», в ходе которых военнослужащие отработают методы борьбы с боевиками.

Учения состоятся с 11:00 до 12:00 сразу в нескольких воинских частях, дислоцированных на территории Ставрополя. Одна из них в районе 204 квартала по улице Серова, две в центре — на Артема и Лермонтова, и одна в Северо-Западном районе Ставрополя по улице Кулакова.

Шумные взрывы потревожат жителей этих районов. Во время учений военнослужащие будут применять имитационные боевые патроны и взрыв-пакеты.

В горадминистрации также сообщили, что 21 апреля в 14:25 жители Ставрополя услышат вой сигнальных сирен. Это будет проверено оборудование на случай необходимости экстренного оповещения населения.

Людям советуют включить радио и телевизионные приемники, чтобы прослушать информацию о порядке действий в таких ситуациях.

Накануне в краевой столице прошло внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии, связанной с терактами в Санкт-Петербурге. В столице Ставрополья будут проведены беспрецедентные антитеррористические меры. Так, транспортные предприятия и социальные объекты ждет масштабная проверка антитеррористической безопасности.

На этих объектах проверят организацию пропускного режима, оснащенность необходимыми техническими средствами и квалификацию охранного персонала.

Кроме того, усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей и пропагандистскую работу с населением о мерах по предотвращению терактов.

Особое внимание уделено качественной и слаженной работе правоохранительных органов. Также совместно с полицией инициирован рейд «Нелегальный мигрант» по выявлению иностранцев, проживающих в Ставрополе без регистрации.

Отметим также, что Ставрополь планирует принять участи во всероссийской акции «Вместе против терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после теракта в Санкт-Петербурге в Ставропольском крае усиливаются меры антитеррористической безопасности. Они охватывают ключевые объекты социальной сферы и промышленности, транспортной инфраструктуры, места массового пребывания людей.

Читайте по теме: На Ставрополье усиливают меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге

На Ставрополье силовые структуры постоянно пребывают в состоянии повышенной готовности. Первостепенное внимание уделяется местам массового пребывания людей. К таким объектам максимально приближены маршруты патрульно-постовых нарядов полиции с использованием служебных собак. К патрулированию также привлекаются добровольные народные дружины, представители общественности и казачества.

Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Возбуждено дело по статье «теракт».