Таллин, 6 апреля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе обратилась в Государственный суд страны с просьбой дать разъяснение относительно границ введения в действие налогового законодательного акта, касающегося повышения акцизов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 апреля, сообщили в Торгово-промышленной палате Эстонии, отметив, что палата выступила инициатором такой правовой оценки решений правительства, утвержденных парламентом. После решения Госсуда канцлер будет готов оспорить повышение акцизов на природный газ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно принятому в декабре 2016 года парламентом Эстонии закону, ставка акциза на природный газ в период с 2018 по 2020 годы будет ежегодно повышаться на 25%. По оценке Торговой палаты, столь «поспешное и резкое» повышение акциза на природный газ нарушает конституционный принцип правомерного ожидания.

По словам представителей делового сообщества, многие предприятия и хозяйства инвестировали крупные суммы с длительными сроками окупаемости с целью использования природного газа как самого экологичного ископаемого топлива. Предприниматели исходили из того, что ставка акциза будет повышаться в последующие годы в умеренном темпе, однако они никак не могли предвидеть столь стремительное повышение акциза. Если бы эта информация была известна раньше, то многие из них отказались бы от инвестиций или вложили деньги в использование какого-нибудь иного топлива. Теперь же они будут вынуждены терпеть убытки.

По первоначальной оценке канцлера права, повышение акциза на природный газ само по себе не противоречит Конституции, поскольку за парламентом закреплено право принимать касающиеся налоговой и бюджетной политики решения. Вопросы вызывает «отсутствие у парламента серьезных обоснований» по сути столь «заметного» изменения акцизной политики, а также установление графика повышения ставок акциза до 2020 года. Такое решение означает, что действующий парламент, по сути дела, ограничил возможности следующего своего состава (после выборов весной 2019 года) изменять ставки акциза. А это, в свою очередь, и вступает в противоречие с заявленным ранее правом парламента проводить бюджетную и налоговую политику в соответствии с требованиями современности и воле избравшего его народа.

Напомним, акциз на газ в Эстонии к 2020 году вырастет в 3,4 раза по сравнению с 2014 годом, увеличиваясь ежегодно на 25%. По расчетам эстонского инвестора, председателя совета АО «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Айна Ханшмидта, новые акцизы приведут к ежегодному увеличению конечной цены для потребителей на 2,5−5,4%. По словам Ханшмидта, акциз на газ в Эстонии уже сейчас в 5−15 раз выше, чем у основных конкурентов Латвии, Литвы и Польши, что привлекает инвесторов именно в эти страны и мешает расширяться действующим в Эстонии фирмам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Налогово-таможенный департамент Эстонии собрал налоговых поступлений на 6,26 млрд евро — это 100,1% от запланированной госбюджетом суммы. В госбюджет страны поступил рекордный объем акцизов — 935 млн евро. Доля топливного акциза составила от общей суммы больше половины — 494 млн евро, акциза на алкогольную продукцию — 251 млн евро и табачного акциза — 190 млн евро. За год акцизов было собрано на 11,2% больше.