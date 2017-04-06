Черкесск, 6 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум.



(сс) UFC111 Флаг КЧР

Жителям Карачаево-Черкесии станет проще общаться с властями региона для решения своих проблем. В республике создан интернет-портал «Решено.онлайн». Обратившись со своей проблемой на этот портал, любой житель республики может рассчитывать на ее решение в течение восьми рабочих дней.

По словам руководителя проекта — советника главы КЧР Алибека Узденова, первостепенная задача портала — повышение скорости и качества решения вопросов граждан. Составлен список вопросов, наиболее часто поступающих в ведомства, которые можно решить за короткие сроки.

Идея создания такого ресурса принадлежит региональными общественными организациями и поддержана главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Всего на портале предусмотрено около полутора десятков направлений, по которым чаще всего обращаются граждане. Среди них «Автомобильные дороги», «Городские территории», «Придомовые территории», «Домовое хозяйство», «Медицинские организации», «Сфера торговли», «Образовательные организации», «Природа и экология», «Деятельность МФЦ», «Связь, интернет, СМИ», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», «Социальная сфера». По этим направлениям сгруппированы более 100 тематических вопросов. По мере необходимости эта цифра будет расти, пишет издание.

От того, как качественно будут решать вопросы граждан ответственные лица, будет зависеть показатель эффективности их деятельности. Сводная статистика и сравнительный анализ исполнения будут регулярно представляться главе Карачаево-Черкесии.