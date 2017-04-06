Тула, 6 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Тульская область готова стать площадкой апробации пилотных проектов, нацеленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин 5 апреля в ходе совещания «О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в 2016 году и задачах по обеспечению охвата 100% организаций независимой оценкой к концу 2017 года».

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, директор департамента демографической политики и социальной защиты министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Светлана Перова, члены регионального правительства.

Открывая совещание, Максим Топилин напомнил, что в 2014 году было принято законодательство, которое закрепило основные принципы независимой оценки. Министр подчеркнул, что в этом механизме должны быть задействованы общественные советы, Общественная палата. «Важно чтобы операторы, которые проводят независимую оценку, были профессионалами», — сказал Максим Топилин.

Алексей Дюмин поблагодарил министерство труда и социальной защиты Российской Федерации за методическую помощь и поддержку. «Социальная сфера охватывает всё жизненное пространство человека: от условий его труда и быта до здоровья и досуга», — сказал глава региона.

Глава региона отметил, что тем, кто работает в сфере соцуслуг, необходимы не только высокие человеческие качества, но и умение использовать современные методики и практики социальной работы.

Алексей Дюмин подчеркнул, что у Тульской области в этом плане накоплен немалый опыт. Уже внедрены и продолжают внедряться новые меры поддержки семей с детьми. Помимо уже действующих 20 различных видов пособий для семей с детьми, в этом году введены выплаты семьям с детьми-инвалидами. «Со второго полугодия поддержка будет предусмотрена и для молодых мам», — сообщил губернатор. Кроме того, отработан адресный подход при оказании государственной социальной помощи. Он предусматривает серьёзную проработку критериев нуждаемости граждан в социальной защите.

Как отметил Алексей Дюмин, в сфере оплаты труда особую важность для правительства региона имеет работа по повышению зарплаты отдельным категориям бюджетных работников. «Такая задача была поставлена президентом России, и несмотря на сложности с бюджетом, мы её будем выполнять», — заключил глава региона. Говоря о работе по погашению задолженностей по заработной плате и легализации трудовых отношений, Алексей Дюмин сообщил, что сегодня в регионе многопрофильную социальную помощь жителям оказывают 26 учреждений.

Система социального обслуживания также не стоит на месте и продолжает развиваться, внедряются новые востребованные виды услуг. В приоритете — обеспечение доступа к бюджетным средствам социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального бизнеса.

Алексей Дюмин также затронул тему независимой оценки качества социальных услуг. По его словам, сегодня это один из самых действенных механизмов повышения качества работы организаций социальной сферы. Во многом именно он помогает объективно выявлять как недостатки, так и лучшие практики.

«В том числе опираясь на независимую оценку наших психоневрологических интернатов, мы утвердились в необходимости их расширения, создания дополнительных мест, что тем самым позволит улучшить условия проживания в них людей», — сказал губернатор.

На сегодня в Тульской области очерёдность в учреждения такого типа составляет 136 человек. В планах — строительство нового корпуса Красивского психоневрологического интерната в Чернском районе. «В этом году завершаем работу по проектно-сметной документации и будем готовы к участию в федеральных программах. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку федерального центра», — продолжил Алексей Дюмин.

В своём выступлении глава региона отметил, что к работе по независимой оценке привлекаются граждане и общественные институты, в том числе через общественные советы. «Эта работа ведётся уже более двух лет и приносит свои плоды. Сегодня деятельность социальных организаций стала более открытой, у людей появилась возможность выбора набора услуг и их поставщика», — заключил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что Тульская область готова стать площадкой апробации пилотных проектов, нацеленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг.