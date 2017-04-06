Новосибирск, 6 апреля, 2017, 09:43 — ИА Регнум.



Novo-sibirsk.ru Форма первого железнодорожного моста через Обь

В Новосибирске развернулся небольшой спор вокруг исторического и знаменательного для города события — в апреле исполняется 120 лет со дня запуска движения по железнодорожному мосту через реку Обь. А спор возник о том, по старому или новому стилю (5 или 17 апреля) отмечать сие событие.

В книге известного краеведа и сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева «Старый Новосибирск» есть абзац, посвященный мосту: «1897, апрель — сдача моста. 28−30 марта комиссией МПС под председательством профессора Николай Белелюбского были проведены статические испытания моста четырьмя сцепленными паровозами системы «компаунд» общим весом 206 тонн, а после и динамические — двумя паровозами с 28 груженными вагонами. По старой мостостроительной традиции в это время на льду под мостом стояли его строители, инженеры, проектировщики. 27 марта (09.04) Николай II дает высочайшее соизволение на отчуждение земли под Сибирскую железную дорогу и размежевание собственности железнодорожников и Кабинета. 5 (17) апреля по новому мосту открывается «правильное» движение».

Как сказал ИА REGNUM Константин Голодяев, вопрос старого и нового стиля только вносит путаницу.

«Железнодорожному мосту через Обь 120 лет. Первый вопрос, который в таких случаях чаще всего задают — а точно прям 120? По старому или по новому? Вопрос разницы старого/нового стиля не нов. И на уровне обывателя он и далее будет вносить только путаницу. 0 т десяти дней до 14 в будущем веке — чем дальше в лес… Вы думаете Испания или Италия, перешедшие на новый стиль ещё в XVI веке, пользуются переводом своих давешних дат на новых григорианский календарь? Когда Колумб открыл Америку? Этот день празднуется 12, а не 21 октября по новому стилю. И так далее. Я считаю, что события, произошедшие в российской истории до введения нового, григорианского календаря (до 14 февраля 1918 года) надо оставить в тех датах, что были тогда. Что было после — ставим как есть. В международной хронологии пользуемся нормами, принятыми в конкретной стране. А то получается полный бред. Мало того, что у нас датировка двойная, так и отметка даты разная. День рождения лётчика Покрышкина мы празднуем по старому стилю, день рождения Ленина— по новому. Февральскую революцию отмечаем по старому, Октябрьскую — по новому. Всё смешалось. Как понять это громадьё цифр не историку? А потом удивляемся, почему школьники не любят историю», — отметил сотрудник музея города Новосибирска.

Что касается самого моста, то, по сути, с его строительства и началась история самого Новосибирска. В книге «Новосибирск в историческом прошлом» (Л.М. Горюшкин, Г.А. Бочанова, Л.Н. Цепляев) отмечается, что «Сибирской железной дороге обязан своим возникновением и Новосибирск, с ней тесно связана его история».

В этой же книге есть фрагмент, посвященный запуску жележнодорожного моста через Обь: «…Строительство близилось к концу. После испытаний с нагрузкой в четыре паровоза железнодорожный мост 5 апреля 1897 года был открыт. Большая часть строителей разъехалась, и с этого времени поселок тал развиваться как торговый и перевалочный пункт на пересечении Оби и Сибирской железной дороги».

Мост железнодорожный через реку Обь — первый мост, построенный в Новониколаевске, и один из первых крупных инженерных сооружений Транссибирской магистрали. А начиналось все с того, чторуководитель изысканий Западно-Сибирской железной дороги Константин Михайловский вместе с подрядчиком работ инженером Л. И. Березиным в конце августа 1891 года прибыл в район Кривощёково, где начальник Обского отряда изыскателей В. И. Роецкий на месте ознакомил руководство с результатами своих изысканий по месту мостового перехода через Обь. Именно эти три человека прошли по прибрежной кромке села Кривощёково, по его правобережному выселку, прогулялись по будущей набережной будущего Новосибирска и определили это место как «магистральное направление».

Для моста были применены пролетные строения консольно-балочной системы из сварочного железа. Русловая часть моста перекрыта семью пролетами общей длиной 794,77 м.

Мост прослужил почти сто лет. В 1990-х годах была произведена реконструкция моста: были смонтированы новые стальные пролетные строения, спроектировано устройство второго пути. Для сохранения памяти о первостроителях одно из прежних пролетных строений моста было установлено на набережной Оби, как основа будущего мемориального комплекса и как напоминание и свидетельство того, что Новосибирск своим появлением обязан мостостроителям.

Стоит отметить, что благодарные ново-николаевцы назвали именем Константина Михайловского одну из центральных улиц города. Сейчас она называется именем Ленина (участок от вокзала до Димитрова). Но Михайловского не забывают в Новосибирске и ныне. В апреле 2016 года новосибирская городская комиссия по наименованиям утвердило новое название набережной реки Оби— «Михайловская набережная».

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