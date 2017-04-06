Мурманск, 6 апреля, 2017, 09:14 — ИА Регнум.



Bastion-karpenko.ru Атомный ледокол Арктика, ЛК-60Я (проект 22220)

Грузопоток по Северному морскому пути увеличивается, вместе с ним возрастает и потребность в услугах атомного ледокольного флота: по итогам 2017 года объём перевезённых грузов по Севморпути составил 103% от значения 1987 года — 6,58 млн тонн. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно в ходе международной конференции «Логистика в Арктике», открывшейся в Мурманске — с докладом выступил начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян.

«Атомоходы Росатомфлота максимально задействованы в обеспечении ледокольных проводок для крупнейших арктических проектов, том числе в рамках долгосрочного контракта с «Ямал СПГ», — сообщил Арутюнян. — С февраля 2017 года приступили к ледокольным проводкам балкеров, осуществляющих вывоз угля из портопункта Чайка на основании договора с «УК «ВостокУголь». Эта компания занимается развитием Таймырского угольного бассейна. Проект включает в себя разработку месторождений и строительство порта «Чайка» мощностью свыше 10 млн тонн угля в год».

Как подчеркнул Арутюнян, для реализации поставленных задач Росатомфлоту просто необходимы новые мощные ледоколы и портовый флот.

«Предполагается, что существующие мощности будут увеличены и качественно улучшены с вводом в эксплуатацию головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22 220, — сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот». — В дальнейшем передача ФГУП «Атомфлот» серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» позволит предприятию перейти к постепенному выводу из эксплуатации действующих атомоходов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал».

Как добавили в Росатомфлоте, в настоящее время предприятие успешно реализует проект по строительству портового флота.

«В мае 2016 года были введены в эксплуатацию два буксира ледового класса Arc4 «Пур» и «Тамбей» и сразу приступили к оказанию услуг в порту Сабетта, — отметили в организации. — В рамках проекта «Портофлот» предусмотрено строительство еще трёх судов — двух ледокольных буксиров и портового ледокола».

Напомним, по оценке генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, единственный в мире атомный ледокольный флот является эффективным инструментом обеспечения геополитических интересов России в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росатоме намерены и дальше развивать «уникальное конкурентное преимущество нашей страны».