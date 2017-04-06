Севастополь, 6 апреля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Севастопольский госуниверситет намерен выстроить стратегическое партнерство с Росатомом для того, чтобы готовить профессиональные кадры технических специальностей для нужд госкорпорации. Об этом ректор СевГУВладимир Нечаев заявил журналистам 5 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Главная задача — выстроить взаимоотношения с индустриальными партнерами, крупными госкорпорациями, такими как «Росатом», «Ростехнологии», «Объединенная судостроительная корпорация». Университету необходимо построить модели подготовки специалистов в соответствии с современными требованиям, что обеспечило бы нашим выпускникам трудоустройство на предприятиях РФ, которые входят в эти компании», — сказал Нечаев.

Кроме этого, как полагает ректор, тесное взаимодействие с госкорпорациями позволит провести «модернизацию технических направлений подготовки специалистов».

Ректор отметил, что в настоящее время вуз ведет переговоры с компаниями о включении представителей в наблюдательный совет университета. В частности, он ожидает, что в набсовет войдет высокопоставленный представитель корпорации «Росатом».

«Нужно подстраивать учебные программы под систему и стандарты «Росатома», это непростой процесс. Я абсолютно уверен, что мы справимся. Такая подстройка произойдет, и мы свою нишу в подготовке специалистов для «Росатома» отвоюем», — сказал ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастопольский госуниверситет образован в 2015 году путем слияния семи образовательных организаций города. В вузе обучается более 11 тысяч студентов. СевГУ вошел в консорциум «Вузы Росатома».

Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ готовит специалистов для атомной энергетики и промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды и энергосберегающим технологиям. Институт имеет собственный исследовательский ядерный реактор ИР-100, который ранее использовался для исследовательских и учебных программ в области молекулярной и ядерной физики, радиационной химии и других.