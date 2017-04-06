Пекин, 6 апреля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Китайская интернет-компания Qihoo 360 Technology сообщила о запуске нового одноименного англоязычного поисковика. Разработка новейшей поисковой системы велась совместно с подразделением американской корпорации Microsoft, отвечающим за работу поисковика Bing.

Cdn.comss.net Компания Qihoo 360

Qihoo 360 станет главным конкурентом англоязычных версий поисковиков от таких гигантов как Baidu и Sogou, чьи англоязычные поисковые системы значительно уступают китайским интернет-сервисам, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, ряд экспертов полагает, что Qihoo 360 создавался в качестве альтернативы американскому поисковику от Google, доступ к которому ограничен на всей территории КНР.

С помощью нового сервиса китайские интернет-пользователи и иностранные граждане смогут находить необходимую информацию, сайты, изображения и видеоролики в англоязычном сегменте китайской сети.

Qihoo 360 Technology — одна из крупнейший китайских интернет-компаний, специализирующаяся на разработке приложений и программного обеспечения для мобильных платформ. Отдельное подразделение компании занимается разработкой антивирусных программ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 февраля Федеральный суд Чикаго постановил, что крупнейшая поисковая система в мире — Google — нарушает политику конфиденциальности при использовании частных фото интернет-пользователей.