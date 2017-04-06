Берлин, 6 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум.



Jens Bludau В небе Ганновера

Крушение легкомоторного самолета близ Ганновера (Германия) привело к гибели двух человек, сообщает DPA.

Самолет разбился 5 апреля в 18:00 (время местное), задев провода линии электропередач. Самолет упал в пригороде, находящиеся на борту люди погибли.

Местные власти и федеральное управление расследования авиапроисшествий начали расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля близ Вашингтона разбился американский истребитель F-16. Известно, что крушение произошло в двух милях от авиабазы «Эндрюс», в лесистой местности.

Пилот самолета выжил, из-за авиапроисшествия местным властям пришлось эвакуировать проживающих рядом людей.

Читайте подробнее: ВВС США: пилот разбившегося F-16 находится в безопасности