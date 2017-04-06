В Германии расследуют крушение легкомоторного самолета
Берлин, 6 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум.
Крушение легкомоторного самолета близ Ганновера (Германия) привело к гибели двух человек, сообщает DPA.
Самолет разбился 5 апреля в 18:00 (время местное), задев провода линии электропередач. Самолет упал в пригороде, находящиеся на борту люди погибли.
Местные власти и федеральное управление расследования авиапроисшествий начали расследование инцидента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля близ Вашингтона разбился американский истребитель F-16. Известно, что крушение произошло в двух милях от авиабазы «Эндрюс», в лесистой местности.
Пилот самолета выжил, из-за авиапроисшествия местным властям пришлось эвакуировать проживающих рядом людей.
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