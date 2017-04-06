Барнаул, 6 апреля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Алтайская молодежь (до 23 лет), пенсионеры и некоторые другие категории жителей региона, смогут воспользоваться субсидированными билетами для полета в Симферополь. Как известили сегодня, 6 апреля, работники международного аэропорта Барнаула, компания «Уральские авиалинии» попала в список 36-и маршрутов программы субсидирования полетов, утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта.

Светлана Шаповалова Авиаперелет. Алтайский край

Известно, что предельная величина специального тарифа в одном направлении по маршруту Барнаул — Симферополь составит 6250 рублей.

За 2016 год, в рамках программы субсидирования, воздушные перевозки по специальному тарифу в Симферополь и в обратном направлении выполняли 11 авиакомпаний. С 1 июня по 30 ноября 2016 года они перевезли 117 443 пассажира, общая сумма составила 397 миллионов 661 тысячу 530 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продавать билеты на прямые рейсы из Барнаула в Крым компания «Уральские авиалинии авиалинии» будет с 22 мая 2017 года. Без субсидии такой перелет (туда-обратно) жителю Алтайского края обойдется в сумму порядка 30 тыс. рублей.