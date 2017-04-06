Москва, 6 апреля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 апреля завершились снижением. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,25%, до $54,02. В ходе европейской сессии цена повышалась до $55,06. Ралли прервал отчет по запасам нефти от Минэнерго США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. На новостях цена на нефть рухнула на 1,99%, до $53,96.

Нефтяная вышка

Ведомство преподнесло быкам по нефти неприятный сюрприз. Вопреки ожиданиям рынка и предварительным данным от Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю увеличились на 1,52 млн баррелей в сутки, до 535.5 млн баррелей (прогноз был — 0,435 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 0.6 млн баррелей, до 239,1 млн баррелей. (прогноз был 1.4 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 0,5 млн баррелей, до 152,4 млн баррелей (прогноз был 1.02 млн баррелей). Добыча нефти сократилась на 52 тыс., до 9,199 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 6 апреля, Brent стоит $54,07 (+0,09%). После вчерашнего обновления максимума и падения, на дневном периоде сформировалась разворотная свечная формация. Она активируется при снижении котировок ниже $53,75. Если модель сработает, то в рамках нисходящей коррекции стоит ожидать падения цены до $52,85.

В случае отскока от уровня $53,75 рост возобновится с новой силой. При восстановлении цены до $54,70 следующей целью выступит уровень $55,75.