Москва, 6 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 5 апреля открылись снижением по доллару и евро. Рубль обновил максимумы против иностранных валют на фоне повышения цен на нефть марки Brent до $55,06, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снижался до 55,80 руб., курс евро — до 59,55 руб. Его ралли прервал отчет по запасам нефти от Минэнерго США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ведомство преподнесло быкам по нефти неприятный сюрприз. Вопреки ожиданиям рынка и предварительным данным от Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю увеличились на 1,52 млн баррелей в сутки. Ожидалось сокращение на 0,435 млн баррелей

На новостях цена на нефть рухнула на 1,99%, до $53,96 утащив за собой рубль в отрицательную область. К закрытию торговой сессии на Мосбирже курс доллара вырос до 56,38 руб., курс евро — до 60,19 руб.

Сегодня, 6 апреля, Brent стоит $54,06, в рублёвом эквиваленте — 3048 руб. Дорогая нефть (больше $53) и сarry trade поддерживают российскую валюту. Сегодня Минфин РФ разметил два выпуска ОФЗ на общую сумму 42, млрд рублей. Спрос превысил предложение в 2,8 раза и составил 120,03 млрд рублей.

После обновления годовых максимумов рубль на время может находиться в боковом тренде. Технические условия для коррекции рубля выполнены. Здесь стоит добавить, что из-за отсутствия бегства из гособлигаций присутствуют риски уйти ниже 55,80 руб.

6 и 7 апреля в центре внимания участников рынка будут находиться два важных события: встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином и отчет по американскому рынку труда (NFP). На рублёвые пары отчёт NFP не оказывает влияния. Связь на рубль может выглядеть следующим образом: доллар — > нефть — > рубль. На ближайшие две торговые сессии для пары доллар/рубль рабочий торговый диапазон 55,80 — 56,55 руб., для евро — 59,55 — 60,40 руб.