Барнаул, 6 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Руководство одного из крупнейших алтайских предприятий — АО ПО «Алтайский шинный комбинат» («АШК») — известило о скором завершении инвестиционного проекта «Перевооружение шинного производства». В его рамках в конце апреля-начале мая 2017 года состоится ввод новой газовой котельной, сообщает сегодня, 6 апреля, управление по промышленности Алтайского края со ссылкой на заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, посетившего накануне производство. Помимо газовой котельной, в эксплуотацию уже введены линии по выпуску новых моделей шин.

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Инвестиционный проект «Перевооружение шинного производства» комбинат поэтапно реализует с 2010 года. Его суть заключается в модернизации и реконструкции производства, связанных с переходом на выпуск перспективных моделей шин (грузовых радиальных шин, крупногабаритных шин для индустриальной и сельхозтехники), востребованных на рынке, а также снижением затрат. В 2012 году в рамках обозначенного проекта предприятие запустило линию «Квадроплекс», позволяющую производить заготовки протектора из четырех, а заготовки боковины шин — из трех резиновых смесей. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд. рублей. Все эти годы предприятию оказывалась государственная поддержка в реализации проекта «Перевооружение шинного производства» путем субсидирования части банковской процентной ставки по привлекаемым инвестиционным кредитам и субсидирование налога на имущество. Поддержка оказывалась за счет средств краевого бюджета.

По словам исполнительный директора АШК Бориса Колосова, в 2017 году рост производства запланирован не менее, чем на 20 процентов к показателям за 2016 год. В основном это произойдет за счет увеличения доли выпуска крупногабаритных шин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский шинный комбинат осуществил разработку и наладил производство радиальных шин для собираемых в Алтайском крае тракторов «Кировец» и зерноуборочных комбайнов «Алтай-Палессе», увеличив тем самым уровень локализации данных сборочных производств. Главное достижение — комбинат стал основным поставщиком шин на конвейер Петербургского тракторного завода.

Также за последние 2 года ОА ПО «Алтайский шинный комбинат» увеличило свою долю на рынке авиационных шин.