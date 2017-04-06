Буэнос-Айрес, 6 апреля, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Двенадцатый Всемирный экономический форум для Латинской Америки 5 апреля открылся в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает информационное агентство EFE.

Sofrep.com Двенадцатый Всемирный экономический форум для Латинской Америки

На Форуме будут обсуждаться проблемы региона, в котором происходят значительные политические и экономические изменения и который скоро должен столкнуться с проблемой «четвертой промышленной революции».

«На наш Форум, работа которого продлится до 7 апреля, мы пригласили 1200 представителей государств и крупных компаний. Это будет самый крупный из всех ранее проведенных Всемирных экономических форумов в Латинской Америке», — заявила глава Форума Марисоль Аргета де Барильяс на пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Сусаной Малкоррой, прошедшей 5 апреля в Буэнос-Айресе.

Напомним, что в 2016 году подобный Форум проходил в мае в бразильском городе Рио-де-Жанейро.