Полтава, Украина, 6 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум.



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В Полтаве мирный митинг перерос в столкновения, есть раненные, сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНИАН.

Согласно сообщению, 5 апреля в 19:00 на митинг против застройки улицы Соборности в Полтаве собралось около 50 человек, позже число митингующих возросло и составило более 300 человек.

В ходе митинга внезапно возник конфликт между представителями частной охранной фирмы и участниками акции, говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, конфликт быстро перерос в столкновение, пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

В результате драки одного человека ранили ножом, еще один получил повреждение головы, один патрульный полицейский был травмирован, предположительно, сломан нос, сказали в пресс-службе. По словам очевидцев, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По сообщениям СМИ, ножевые ранения получил украинец Александр Коба, участвующий в военном конфликте в Донбассе.

Также отмечается, что по итогам столкновений было задержано восемь наиболее активных участников драки, все обстоятельства происшествия расследуются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные акции протеста, перерастающие в столкновения с полицией, в последнее время все чаще происходят на Украине.

Так, 19 февраля состоялась акция протеста в центре Киева. Митингующие требовали от президента Украины Петра Порошенко поддержать блокаду Донбасса и пытались установить палатку около администрации президента.

В результате протест перерос в столкновения с полицией, один участник митинга получил черепно-мозговую травму. По разным сообщениям, пострадало еще 10 человек.

На следующий день, 20 февраля, вновь произошли столкновения между участниками акции, приуроченной к третьей годовщине майдана 2014 года, и полицией. Сотрудники силового ведомства задержали пятерых митингующих, одного полицейского госпитализировали с переломами пальцев.