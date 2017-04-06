Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Федеральное агентство Дальнедра проводит два аукциона на участки рассыпного золота на Камчатке — в Елизовском и Пенжинском районах, общие запасы которых оцениваются более чем в 1300 кг золота. Информация о лотах размещена на официальном сайте РФ о проведении торгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) 3dman_eu Золотые слитки

В частности, на аукцион выставляется лицензионный участок, который расположен в южной части полуострова Камчатка на территории Елизовского и Усть-Большерецкого районов в бассейнах рек Быстрая, Утка, Средняя и Ближняя Гольцовка, Плотникова. Здесь потенциальный ресурсный запас оценен в 943 кг драгметаллов. Разовый платеж по этому аукциону превышает 22 млн рублей.

Второй лицензионный участок расположен на территории Пенжинского района в центральной части долины ручья Горный, являющегося левым притоком реки Ушканья-1. Потенциальный ресурс — 443 кг золота. Разовый платеж — 10 млн 225 тыс. рублей.

В Минприроды края корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что за 2016 год в регионе добыто 6329 кг золота. Увеличение объёмов добычи драгоценных металлов связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитывается 64 месторождения золота в регионе, из которых 14 коренных и 50 россыпных с общими балансовыми запасами почти в 199 тонн. Забалансовые запасы составляют более 10 тонн.

Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатки оцениваются в 1319,4 т., в том числе: коренное — 1310,5 т., и рассыпное — 8,9 т.