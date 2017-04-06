Берлин, 6 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. В Германии распространились объявления по поиску высококвалифицированных IT-специалистов, сообщает Der Spiegel.

geralt Кибербезопасность

5 апреля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии нового вида вооруженных сил. Наряду с сухопутными, морскими и воздушными силами Германии, в Бонне откроется штаб-квартира центра киберкомандования ФРГ, сотрудники которого будет защищать Германию от хакерских атак.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль ссылался на высокий уровень киберугрозы.

Киберкомандование — новый проект бундесвера, центр будет состоять из 13,5 тысяч «солдат-программистов» и 1,5 тысячи гражданских служащих. Подбор данного количества опытного персонала, по словам министра, продлится до 2021 года.

На сегодняшний день в киберкомандовании насчитывается около 260 сотрудников. Экономисты отмечают, что в связи с этим, компьютерные специалисты будут пользоваться еще большим спросом на рынке труда.