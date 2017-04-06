Благовещенск, 6 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов на совещании в правительстве России по рассмотрению проекта ФЦП «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», заявил, что проект не согласован ведомством в очередной раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

(сс) Dima Ostrovsky Строительство города Циолковский

Читайте также: Город на космодроме «Восточный» будет назван Циолковский — правительство РФ

«Проект федеральной целевой программы не согласован. Он поступал в Минвостокразвития более четырех раз. Каждая последующая версия содержала сдвиг сроков реализации и финансирования мероприятий по Циолковскому «вправо». В последней же версии мероприятия по развитию города отсутствуют вовсе. Необходимо доработать проект ФЦП, обеспечить в полном объеме поручения президента России и правительства России. В проекте отсутствуют мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, коммунального, электросетевого и дорожного хозяйства, строительству и реконструкции жилищного (в том числе маневренного) фонда города Циолковский. Это противоречит задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным на совещании по развитию космодрома «Восточный» 14 октября 2015 года: «развитие космодрома должно вестись одновременно с созданием современного жилья и социальной инфраструктуры», — пояснил Артур Ниязметов. По мнению замглавы Минвостокразвития, социальная составляющая программы играет важную роль в обеспечении высококвалифицированными специалистами космодрома «Восточный» и задача по обеспечению комфортной и доступной социальной, инженерной, транспортной, энергетической инфраструктурой, создание новых общественных пространств (центров), отвечающих современным требованиям, должна решаться в приоритетном порядке. На сегодняшний день в Циолковском создается новый микрорайон. Уже открыта уникальная поликлиника медико-санитарной части космодрома «Восточный». Вводится в эксплуатацию 84-квартирный дом. В мае планируется сдать еще два дома на 63 и 125 квартир. В сентябре завершится строительство 195-, 125‑ и 95-квартирных домов. К концу года появятся ясли-сад на 140 детей и еще один 84-квартирный дом."Сдаются новые дома в новом микрорайоне, вместе с тем для сбалансированного развития города и привлечения новых жителей этого недостаточно. Требуется строительство многофункционального парка культуры и отдыха, центра детского космического творчества и реконструкция дома культуры. Помимо служебного жилья необходимо строительство маневренного фонда и реконструкция уже имеющегося жилого фонда. Нужно развивать дорожное хозяйство, — заявил Артур Ниязметов. — Расширение города влечет нагрузку на действующие городские коммунальные сети. На это нужно обратить особое внимание. На прошлой неделе я лично осмотрел состояние старой части города. Ситуацию надо кардинально менять».Напомним, в конце марта 2017 года Дмитрий Медведев поручил создать в Циолковском жилую и социальную инфраструктуру."Место это дальнее, не сахарное для жизни — мы с вами там все бывали, ‑ и нужно, чтобы там была современная инфраструктура жилья, социальная инфраструктура», — заявил Дмитрий Медведев, попросив держать ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поддержало инициативу присвоить городу Углегорску, основным градообразующим предприятием которого станет космодром «Восточный», имя русского и советского ученого Константина Циолковского.

Предполагается, что население Циолковского будет около 25 тыс. человек. Переименование Углегорска обошлось почти 1,5 млн рублей.