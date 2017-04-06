Барнаул, 6 апреля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Производственная компания «Алтайский медовый пряник» расширила ассортимент алтайских сувениров новой линейкой «медовых лепешек»: сладости в индивидуальной упаковке весом 200 граммов выполнены в виде фигурок-игрушек: мишек, машинок, зайчиков и кедровых шишек. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает Управление пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края.

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«Нельзя себе представить русскую кухню, а точнее — кулинарию без «медовых лепешек» — именно так на Руси еще в IX веке называли пряники», — пояснила коммерческий директор ПК «Алтайский медовый пряник» Лариса Кобылякова.

По ее словам, основой для начинки новой продукции стали алтайские ягоды: черника, брусника, жимолость, облепиха, а изюминкой изделия является медовый шоколад, которым украшают пряники.

Известно, что компания «Алтайский медовый пряник» создана два года назад супругами Алексеем и Анастасией Неизвестных. По итогам первого в 2015 году конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства о предоставлении безвозмездной финансовой поддержки, их стартап получил грант в размере 500 тыс. рублей.

Интересно, что тесто для пряников готовится по особому рецепту, сохранившемуся еще с 1912 года от пряничного мастера Степана Орешникова из Змеиногорска. Все используемые в нем ингредиенты из местного сырья — мед, сливочное масло, мука. Предприниматели также производят медовый пряник под разными названиями в нескольких вкусовых вариациях: «Алтайский край» с облепихой, «Сибирская монета» с клюквой, «Шукшин» с калиной. Это запатентованный продукт, который может выпускаться в промышленных масштабах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года эта продукция была представлена на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве и пришлась по вкусу тем, кто ее попробовал.