Берлин, 6 апреля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Оскорбительные комментарии и фейковые новости — две важнейшие проблемы социальных сетей на сегодняшний день, пишет Die Tagesschau.

(сс) downloadsource.fr Доступ в Фейсбук

Правительство Германии решило принять законопроект по инициативе министра юстиции Хайко Мааса, согласно которому владельцы социальных сетей должны будут удалить в течение 24 часов после поступления жалобы оскорбительные комментарии или фейковые новости, иначе должны будут заплатить штраф в размере до 50 миллионов евро.

Законопроект подвергся к критике со стороны Союза издателей журналов, утверждая, что это противоречит свободе слова. «Свобода слова заканчивается там, где начинается уголовное право, — прокомментировал Маас, — Тем более мы не против свободы слова, мы против тех комментариев. Которые разжигают национальную рознь и оскорбляют чувства отдельных категорий граждан».

Ранее министр юстиции выступал с критикой в адрес Facebook и Twitter и предлагал правительствам европейских стран усилить давление на социальные сети, чтобы те в свою очередь понимали всю ответственность.