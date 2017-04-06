Лондон, 6 апреля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Планы по улучшению отношений с Россией рассматриваются британским руководством, пишет газета The Independent.

(сс) maxpixel.freegreatpicture.com Британский Флаг

Как сообщили информированные источники, Лондон рассматривает возможность улучшения отношений с Москвой, ориентируясь на американского президента Дональда Трампа.

«Этот шаг связан с приходом в Белый дом Дональда Трампа и с тем, что, как ожидают в Лондоне, его администрация будет налаживать отношения с президентом [РФ] Владимиром Путиным», — пишет газета.

Соответствующее решение принято в первых числах марта. Лондон рассматривает возможность вести с Москвой переговоры на такие международные темы, как Украина, Сирия, Ливия. Среди актуальных вопросов озвучивается также тема международного терроризма.

Комментируя планы Лондона, работающий в Британии западный дипломат уточнил, что эта страна не поддержит РФ по вопросу Крыма.

«Мы характеризуем нынешнюю британскую позицию как прагматизм, одерживающий верх над догматизмом», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте The Independent написала, что в отношениях между Великобританией и Россией намечаются перемены.