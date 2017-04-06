Радио REGNUM: первый выпуск за 6 апреля
Москва, 6 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Власти ПМР просят Россию признать приднестровские документы;
- Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии и Эстонии;
- Россия представила СБ ООН свой проект резолюции по химической атаке в Сирии;
- Дворкович велел проанализировать рост тарифов на электроэнергию;
- Госдума не будет проверять данные фильма ФБК о Медведеве.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/268