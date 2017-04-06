Берлин, 6 апреля, 2017, 07:00 — ИА Регнум. 5 апреля правительством был рассмотрен законопроект по инициативе министра юстиции Хайко Мааса, запрещающий заключать брак гражданам до 18 лет, сообщает Die Tagesschau.

Ingrid Невеста

Раньше в Германии было разрешено регистрировать брак с 16 лет. Но, учитывая то, что в стране идет наплыв беженцев, среди которых много молодых женатых пар, а также то, что за 2016 год около 1,5 тысячи иностранцев, не достигших 18 лет, заключили брак на территории Германии, правительство Германии решило пересмотреть минимальный возраст для заключения брака.

Согласно проекту, браки, в момент заключения которых один из супругов был младше 18 лет, автоматически будут признаны недействительными. Исключения коснутся тех пар, в которых один из супругов тяжело болен.

Чтобы закон вступил в силу, парламент должен согласовать решение правительства.