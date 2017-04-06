Курган, 6 апреля, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Курганская область сократила долги перед малым и средним бизнесом по госконтрактам. Если в марте 2017 года размер долга бюджетов различного уровня перед предпринимателями составлял 1,4 млрд рублей, то в результате принятых органами прокуратуры мер удалось добиться снижения уровня долга до 748,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Напомним, 6 марта, губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей получили предписания от заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва за долги перед предпринимателями, работавшим по государственными и муниципальными контрактами. Бизнес исполнил свои обязательства, но с хозяйствующими субъектами не расплатились.

Самые большие долги перед предпринимателями в Уральском федеральном округе накопили в Зауралье. Треть из них была на совести властей города Кургана. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин не нашел иного оправдания, как пожаловаться на отсутствие денег в казне в сложной экономической ситуации, в которой находится возглавляемый им регион.

«Иногда мер прокурорского реагирования недостаточно, и нужен совершенно иной подход. В Курганской области можно всех пересажать, но ничего не изменится. Поэтому мы приняли решение совместными усилиями с бизнес-объединениями приехать туда и посмотреть, что там происходит, помочь людям. Торгово-промышленная палата согласилась заняться этой работой с нами», — заявил во время недавнего визита в Екатеринбург Генпрокурор РФ Юрий Чайка.