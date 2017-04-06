Пекин, 6 апреля, 2017, 06:36 — ИА Регнум.



En.cgnpc.com.cn НИИ при China General Nuclear Power Group (CGN)

Сотрудничество между Китаем и Кенией стало важным этапом для выхода китайской ядерной энергетики на глобальный уровень, сообщает 6 апреля газета China Daily.

Китайская государственная компания China General Nuclear Power Group (CGN) сообщила на днях, что она подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики наряду с соглашением о неразглашении с кенийской компанией Kenya Nuclear Electricity Board.

В рамах соглашения, ожидается, что Китай впервые построит в Африке ядерный реактор третьего поколения собственной разработки «Хуалун-1».

«Хуалун-1» — это реактор мощностью в 1000 мегаватт, разработанный CGN совместно с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC). Как заявляется, он достиг высшего международного класса стандартов безопасности и предотвращения утечек радиации, а также сопротивляемости внешним воздействиям и землетрясениям магнитудой, сопоставимой с той, что была зафиксирована при землетрясении в японской Фукусиме в 2011 году.

CGN сформировала совместное предприятие с французской компанией Электрисите́ де Франс (EDF) в целях разработки ядерной электростанции Бродвелл в Великобритании.

Британское правительство с января текущего года оказывает содействие строительству реактора. Ожидается, что процесс займет около пяти лет.

Обозреватели полагают, что, с высокой степенью вероятности, строительство реактора будет одобрено правительством Великобритании, что еще сильнее подстегнет экспансию китайской ядерной энергетики за рубеж.

CGN подписало меморандумы о намерениях по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики с более чем 20 иностранными компаниями и правительствами.

Такие страны, как Индонезия, ЮАР, Турция и Казахстан уже проявили интерес к реакторам «Хуалун-1», сообщает газета.

Напомним, что согласно плану развития ядерной энергетики Китая до 2025 года, утвержденному Госсоветом КНР, Китай намерен повысить выработку энергии посредством мирного атома до 58 гигаватт уже к 2020 году.

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