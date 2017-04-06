Хабаровск, 6 апреля, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Консульство России откроется в ближайшем китайском соседе Хабаровска — Харбине. События долго ждали российские студенты и бизнесмены, работающие в столице провинции Хэйлунцзян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Jing Jin Харбин, КНР

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О долгожданном открытии консульства России в Харбине сообщил сегодня чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов в ходе 11-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китае. Конференция проходит в г. Шеньяне, в провинции Ляонин, сообщило с места событий ИА Востокмедиа.

Сейчас в Китае, помимо посольства в Пекине, действуют генеральные консульства России в Шанхае, Гонконге, Шеньяне и Гуанчжоу.

«В появлении новых генконсульств РФ в Китае заинтересованы как российская, так и китайская стороны. Во все наши программные документы мы вкладываем тезис о расширении сети наших генконсульств в Китае. Надеюсь, что работа по открытию нашего генерального консульства в Харбине уже скоро будет завершена. Помимо этого, уже достигнуты договоренности об открытии нашего генконсульства в Ухане. Это сможет облегчить решение проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, проживающие в Китае», — заявил Андрей Денисов.

Открытию консульства рады в первую очередь, российские студенты многочисленных университетов, обучающиеся в Харбине. Теперь, в случае необходимости решить какие-то вопросы с документами, им не придется выезжать в Шеньян или Пекин, все можно сделать на месте. В Харбине традиционно проживают смешанные семьи, где один из супругов китаец, а второй россиянин. Теперь таким семьям намного проще станет оформлять те же документы о рождении детей и прочие. Существенную помощь открытие консульства окажет как российскому бизнесу, работающему в Харбине, так и китайскому, который ведет дела в РФ.

Уже в пятницу, 7 апреля в столице Приморья Владивостоке, состоится открытие генерального консульства КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, российско-китайские отношения в последние годы достигли беспрецедентно высокого уровня, став образцом взаимодействия двух держав в современном мире. Вице-премьер КНР Ван Ян принял участие в Арктическом форуме в Архангельске по приглашению своего коллеги — вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.