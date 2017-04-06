Бийск, Алтайский край, 6 апреля, 2017, 06:19 — ИА Регнум. В Бийске к новым проблемам с предстоящим паводком добавились старые. Горожане, проживающие в районе спиртзавода, не успевают подсчитывать убытки от съеденных и растерзанных кроликов и кур, а также — от развороченных клеток, в которых содержались домашние животные. Как выяснил «Бийский рабочий» («БР»), мифическая чупакабра тут ни при чем — так хозяйничают бродячие собаки. Местные уверены, собачьи стаи — результат наводнения 2014 года. Тогда одни собаки вырвались из оград, когда подступала вода, других бросили хозяева, получившие сертификаты на новое жилье. С тех пор дворняги расплодились, скучились и теперь по одиночке не ходят, формируя стаи по пять-шесть особей.

Бийский рабочий Разоренный курятник в Бийске

«Мы не сразу поняли, как они к нам забираются, пока не увидели. Это страшно. Озлобленное животное просто заскакивает к тебе во двор и набрасывается на клетки с кроликами. Зубами они разорвали тонкую металлическую сетку, которой были закрыты боксы, — и внутрь! На древесине, из которой сделаны клетки, тоже следы собачьих зубов. Целые куски древесины оторваны», — поделилась проблемой горожанка Ирина с улицы Квартальной. Женщина утверждает, что бродячие собаки съели у нее двух племенных кроликов, которые семья брала на разведение, а у соседей жертвами нападений стали 15 куриц.

Бийский рабочий Разоренный курятник в Бийске

«Бийский рабочий» выяснил, что диетическое кроличье и куриное мясо в собачьем меню появилось не сразу. «Сначала жертвами нападений стали домашние коты. Картина действительно ужасает: вдоль улиц и сегодня лежат остатки животных. Сразу видно: кошек то ли от злости, то ли от голода просто рвали на части», — отмечается в статье «БР».

Вместе с тем, решать проблему с отловом бродячих собак в Бийске, по всей видимости, пока некому. Новый подрядчик, победивший в конкурсе — компания «Портал услуг», к своим обязанностям еще не приступила. По договору она должна начать работу с 10 апреля.

Бийский рабочий Клетка для содержания домашних животных, на которой видны следы когтей

«Мы звонили и участковому, и специалистам управления ЖКХ, и в «Преданность» (общество защиты животных, прим. ИА REGNUM ), но никто нам так и не помог. Заявки принимают, но передавать их некому — подрядчика нет. Говорят, собаки же к вам в дом не ломятся. Правда, одну собаку со щенками все же отловили, но нам-то от этого что? Ее место тут же заняли другие. Мы уже не за живность боимся, а за себя и за детей. Собаки почувствовали безнаказанность, видят, что охотиться можно прямо у жилых домов», — пояснила горожанка Ирина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году паводковая ситуация на Алтае была стабильной. А в 2014 году регион постигло сильнейшее наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.