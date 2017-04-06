Берлин, 6 апреля, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Одним из важнейших вопросов, рассматриваемых в избирательной программе немецких политических партий, стала миграционная политика, сообщает информационное агентство T-online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Должна ли Германия быть страной мигрантов? Кто может приезжать в ФРГ? Кто может остаться на постоянное место жительство? Как власти планируют решать миграционные проблемы? Ответы на эти и многие другие вопросы вызывают в Германии общественный резонанс, так как все политические партии и их сторонники имеют совершенно разные представления касательно данной темы.

Но в одном практически все согласны: Германии нужны мигранты, так как идет процесс старения населения. Однако вопрос касательно критериев принятия мигрантов остается открытым. Эксперты отмечают, что часто в обществе происходит путаница между рабочими мигрантами и беженцами, ищущими в стране убежище. Для развития страны обществу нужна первая категория граждан.

СДПГ выступает за введение системы «отбора мигрантов» по канадскому образцу: учитывать их квалификацию, знание языков, возраста и способности к интеграции в общество. Кто набирает малое количество баллов по всем критериям, не может остаться в стране в качестве рабочего мигранта;

У партии ХДС нет четкой концепции разделения мигрантов, так как для нее в первую очередь важен вопрос беженцев;

Зеленые поддерживают в этом вопросе социал-демократов, только добавляют, что должна быть создана специальная комиссия, которая будет прописывать критерии и отбирать рабочих мигрантов. А квалифицированные беженцы, по их мнению, должны менять статус и становиться в ряды рабочих мигрантов;

Левые не стремятся предлагать специальный закон о миграции, они называют систему принятия в страну рабочих «системой отбора» и «современной политикой для гастарбайтеров»;

Свободная партия Германии поддерживает в этом вопросе социал-демократов и Зеленых;

ХСС предлагает принять специальный закон, так как, согласно их точке зрения, стране нужны квалифицированные специалисты, но в то же время нужно регламентировать законом все критерии принятия на работы иностранцев и их последующую трудовую деятельность;

«Альтернатива для Германии» предлагает делать исключения по мере необходимости: если предприятие нуждается в рабочих, следует нанимать специалиста без каких-либо ограничений.

Какой линии будут придерживаться немецкие политики, покажут результаты выборов в бундестаг осенью 2017 года.