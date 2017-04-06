Улан-Удэ, 6 апреля, 2017, 06:02 — ИА Регнум. В Бурятии с начала лесопожарного сезона зарегистрировано 17 возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 450 га, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 апреля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По состоянию на утро 6 апреля лесные пожары в республике не зарегистрированы. На всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим.

Между тем готовность Бурятии к прохождению пожароопасного периода проверил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Он провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС.

«К сожалению, практически ежегодно в России начинается игра в русскую рулетку с проведением весенних палов. Это свидетельствует о том, что на муниципальном уровне разъяснительная работа с населением не проводится должным образом. Политика должна быть более наступательная в отношении тех людей, которые это делают умышленно. И МЧС России, и надзорные органы, и вся правоохранительная система должна быть нацелена на пресечение таких действий», — считает Чуприян.

По словам заместителя главы Бичурского района Бурятии Павла Мыльникова, основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор. В 2016 году в Бичурском районе составили 75 протоколов, по факту поджогов было возбуждено четыре уголовных дела, однако до суда они так и не дошли.

По данным МЧС, сейчас в России зарегистрировано порядка 15 тысяч термоточек, причина большей части которых — человеческий фактор. В ведомстве считают, что необходимо делать акцент на разъяснительной работе с людьми. В связи с этим Александр Чуприян призвал глав районов менять подходы к вопросам безопасности населения и территории.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый лесной пожар в Бурятии был зарегистрирован 31 марта в Заиграевском районе. В 2016 году в регионе было зафиксировано 572 лесных пожара на общей площади 144,1 тыс. га.