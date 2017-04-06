Барнаул, 6 апреля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2017 года барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3Сибирской генерирующей компании суммарно выработали более 1 млрд 281 млн кВт-ч электрической энергии. Объемы производства несколько сократились в сравнении с 2016 годом, однако станции, как и прежде, являются гарантами энергобезопасности региона, сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе компании.

Светлана Шаповалова ТЭЦ СГК в Барнауле

В качестве причин, по которым в январе-марте 2017 года показатель выработки электроэнергии (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) сократился на 8,6%, энергетики обозначили повышенную загрузку мощностей ГЭС Сибири и относительно теплые погодные условия.

Вместе с тем, наибольший объем электроэнергии, как за квартал, так и за март, произвела Барнаульская ТЭЦ-3. Выработка станции за три месяца достигла 847,6 млн кВт-ч, за март — 269,6 млн кВт-ч.

«Объемы производства ресурса на Барнаульской ТЭЦ-2 в январе-марте составили 434 млн кВт-ч, в марте станция произвела 135,9 млн кВт-ч электроэнергии. Пиковые нагрузки на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 пришлись на 3 и 2 марта соответственно. При этом мощности ТЭЦ-3 были загружены до максимального номинального значения — 445 МВт, а нагрузка на ТЭЦ-2 составила почти 215 Мвт при установленной мощности в 275 МВт. Суммарный отпуск тепла барнаульскими станциями и Южной тепловой станцией Рубцовска в первом квартале составил 2233 тыс. Гкал.», — отмечают в СГК.

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По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, в марте на генерирующих предприятиях закономерно сокращается выработка ресурсов и начинается пора ремонтов. «Тем не менее приоритет для нас всегда один — бесперебойное и надежное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией в том объеме, в котором это им необходимо. Это наша первоочередная задача» — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на долю барнаульских энергетиков приходилось более 50% всей электроэнергии, производимой СКГ в Алтайском крае и Республике Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за первые 2 месяца произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии. При этом всего в Алтайской энергосистеме за этот период было выработано 1615,9 млн кВт-ч ресурса.