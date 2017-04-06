Лондон, 6 апреля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. В феврале 2017 года ученые обнаружили районе древнейшей горной формации Нуввуагиттук в канадской провинции Квебек древнейшие микрофоссилии земли, которые являются прямым доказательство, что жизнь на нашей земле существовала более четырех миллиардов лет назад, сообщает исследовательский журнал The Nature.

Земля

Фоссилии или окаменелости — это остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам. Они представляют важную информацию об организмах эпохи своего образования, их можно обнаружить при раскопках или в результате эрозии.

Ранее исследователями было зафиксировано, что жизнь существовала до четырех миллиардов лет назад, но эта находка, примерный возраст которой определил ученый из Лондона Доминик Папино, появилась около 4,29 миллиарда лет назад.

Сейчас данные выводы оспариваются многими учеными, например исследователями NASA, которые, хоть и приветствуют такие заявления, но считают, что возраст данной находки не подтверждается явными доказательствами, пишет The Nature.