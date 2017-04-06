Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2017, 04:17 — ИА Регнум. На Камчатке 8 апреля в центре региональной столицы пройдет акция «Вместе против терроризма». Её организует местное отделение Российского союза молодежи (РСМ), руководитель которого Петр Скрипник рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в ходе акции у пришедших будет возможность возложить цветы у Стеллы города воинской славы и почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

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По словам Скрипника, свою готовность принять участие в патриотической акции уже выразили различные молодежные, общественные организации, национальные сообщества и объединения, представители трудовых коллективов.

«Мы хотим выразить свою солидарность с жителями Санкт-Петербурга, со всеми, кто выступает против агрессии, против террора. Запугать нас не получится», — сказал он.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, принять участие в акции планируют и политические силы региона.

«Конечно пойду, и не только из-за терроризма. Такие акции целесообразны и для того, чтобы рассказать обществу, что Болотная площадь вместе с Навальным уведут нас не туда», — заявил депутат регионального парламента от КПРФ Михаил Смагин.

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Политолог Андрей Веськин считает, что акция может собрать большое количество людей.

«Объявленные цели акции могут собрать большое количество людей. Камчатцы всегда отличались тем, что искренне отзывались на чужую беду. Теракт в метро Петербурга потряс и многих моих земляков. Так что людей прям специально палками загонять вряд ли будут», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, администрация президента, по данным «Коммерсанта», рекомендует регионам к 8 апреля собрать митинги против терроризма. Особенно настойчиво «рекомендуют» поднимать общественность в крупных городах, где 26 марта прошли митинги против коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующий кафедрой журналистики ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков назвал проведение митингов против терроризма формализмом и бюрократизацией подхода к глобальному явлению.

«Отвлечение внимания и попытка наказать море плетьми за то, что оно расшумелось», — так прокомментировал намерение провести митинги против терроризма политолог из Якутии, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов. Он опасается, что после таких акций последствиями взрыва в метро Санкт-Петербурга станут непопулярные законы, связанные с ограничением права на свободу слова, свободу передвижения, частной переписки, телефонной прослушкой и так далее.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек: 11 скончались на месте, один человек умер в карете скорой помощи, двое — в больнице на следующий день.