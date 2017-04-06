Москва, 6 апреля, 2017, 03:22 — ИА Регнум.



Минобороны России Сирия

В Сирии за сутки 5 апреля российской стороной зафиксировано 23 нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 23 нарушения в провинциях Дамаск (13), Латакия (6), Деръа (3) и Хама (1)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 19 нарушений в провинциях Дамаск, Идлиб, Алеппо, Деръа, Хомс и Хама, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов: Эйн-Эши (провинция Эль-Кунейтра), Наджха и Эль-Адилия (провинция Дамаск). Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1439.

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Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На сегодняшний день о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 139 вооружённых формирования.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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