Владивосток, 6 апреля, 2017, 02:46 — ИА Регнум.

Иностранные граждане, начиная с 1 августа 2017 года, смогут массово оформлять электронные визы для прибытия в те регионы Дальнего Востока, где работает режим свободного порта Владивосток. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития России Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

Читайте также: В свободном порту Владивостока создают зону таможенного контроля

На данный момент над механизмом запуска электронной визы работают министерство по развитию Дальнего Востока, министерство иностранных дел, а также министерство связи и массовых коммуникаций. В частности для практической реализации упрощённого визового режима технически дооборудуются пункты пропуска.

«С 1 июля начнётся тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз», — прокомментировал Александр Галушка.

Иностранные граждане смогут при помощи электронных виз въезжать на Дальний Восток через те регионы, на которые распространяется режим порто-франко, — Приморский край, Камчатка, Сахалин, Хабаровский край и Чукотка. На рассмотрение заявки о предоставлении электронной визы отводится 4 дня, при положительном решении её будут выдавать на российской границе. Виза будет действовать 30 дней с момент оформления, разрешённый срок пребывания в РФ — 8 суток.

Читайте также: Госдума упростила въезд иностранных граждан на Дальний Восток

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 года закон об упрощённом порядке въезда иностранных граждан на Дальний Восток был принят в третьем чтении большинством депутатов Госдумы РФ. Тогда глава Минвостокразвития выразил надежду, что два пункта пропуска во Владивостоке заработают к началу 3-го Восточного экономического форума, который пройдёт в первых числах сентября.

Полпред президента на Дальнем ВостокеЮрий Трутневговорил, что с 1 января 2016 года на территории свободного порта будет запущен безвизовый 8-дневный режим, однако одна из ключевых преференций на деле так и не заработала. В Минвостокразвития прокомментировали, что в настоящее время пункты пропуска еще не готовы к нововведению: не модернизирована система IT-инфраструктуры. В МИДе РФ тогда заявили, что оформление краткосрочных виз упирается в отсутствие соответствующей законодательной базы.