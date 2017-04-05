Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Зону пеплопада вокруг вулкана Камбальный на Камчатке покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагают специалисты Кроноцкого заповедника, это связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Шпиленок Вулкан Камбальный

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Кроме того, накануне с кордона «Прибрежный» в нескольких километрах от вулкана вертолетом эвакуирован инспектор заповедника Василий Митринюк, который с 25 марта следил за извержением и передавал данные вулканологов. Они не могли добраться до места из-за пеплопадов и плохой погоды в районе.

«Вертолёт прибыл вовремя — у меня был на исходе запас питьевой воды, а в ближайших водоёмах она отравлена пеплом», — рассказал инспектор, отметив, что теперь за извержением исполина пока можно будет следить только по специальным приборам.

Перед вылетом Василий Митринюк отобрал его образцы с грунта и снежного покрова. Пробы будут переданы в Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН для лабораторных исследований.

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«В ближайшее время в окрестностях вулкана Камбальный специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН установят два сейсмических датчика, которые будут передавать данные о текущей вулканической активности», — рассказал директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок.

Как сообщало ИА REGNUM, за извержением Камбального на Камчатке следят ученые со всего мира. Он начал извергаться и выбрасывать пепел 25 марта после нескольких столетий молчания. Активность вулкана то снижается, то вновь усиливается, а эмиссия пепла при этом не заканчивается — исполин постоянно выбрасывает пепел в небо. Столб поднимается на высоту до 5−6 км.