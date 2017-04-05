Москва, 6 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Сегодня во всех смыслах есть должный повод, чтобы Россия и США пошли на сближение своих позиций, — это война с терроризмом. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь»

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«Нам, конечно же, нужно надеяться и верить в то, что с американцами можно договориться. Потому что исходить из посыла, что мы будем исторически всегда находиться в тех непростых отношениях, в которых живём сегодня, это посыл довольно пессимистичный», — обозначил эксперт.

«Сегодня как раз есть во всех смыслах должный повод для того, чтобы России и Америке пойти на сближение своих позиций, — это война с терроризмом, — добавил Александр Хинштейн. — И звонок, который Трамп совершил нашему президенту сразу после того, как произошла трагедия в Санкт-Петербурге, казалось бы, должен был нас в этом убедить. Потому что война с терроризмом — это война общая, и вести её каждой стране в одиночку менее эффективно, нежели чем всем вместе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга во время движения поезда взорвалась бомба. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как теракт. В совершении преступления подозревается человек, останки которого были найдены в вагоне — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербург. Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность. Стороны согласились, что «терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща».