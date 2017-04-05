Вашингтон, 6 апреля, 2017, 01:57 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо пересмотреть своё отношение к президенту Сирии Башару Асаду, передаёт агентство Reuters.

«Мы считаем, что русским пришло время в действительности задуматься о своей продолжающейся поддержке режима Асада», — сказал Тиллерсон журналистам, комментируя инцидент с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химической атаке в Идлибе и заявил, что его отношение к Башару Асаду после произошедшего «очень сильно изменилось».

Напомним, базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» распространила информацию о том, что сирийские правительственные войска якобы осуществили химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибло 58 человек, ещё около 170 получили ранения. По сведениям российских военных, авиация Сирии нанесла удар по крупному складу боеприпасов и военной техники террористов на окраине города Хан-Шейхун в Идлибе, где в том числе находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами.

США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по инциденту в Идлибе. Российская сторона предложила свой проект. Как сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, документ нацелен на «реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».