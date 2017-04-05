Вашингтон, 6 апреля, 2017, 01:35 — ИА Регнум.



Суд в США приговорил одного из главарей мексиканского наркокартеля «Бельтран Лейва» Альфредо Бельтрана Лейва к пожизненному лишению свободы, передаёт агентство EFE.

В соответствии с вердиктом суда округа Колумбия, наркобарон также должен будет выплатить штраф в размере $529 млн.

Как было установлено в ходе судебного процесса, именно такую сумму Альфредо Бельтран Лейва выручил за период с 2000 по 2012 год на контрабанде и продаже в США около 28 тонн наркотиков.

Картель «Бельтран Лейва», основанный четырьмя братьями, известен как один из крупнейших наркокартелей в Мексике, управляющий оптовой торговлей героином, кокаином и марихуаной, контрабандой оружия, отмыванием средств, хищением и убийствами людей.

В 2008 году членами этого преступного сообщества был убит один из руководителей мексиканской полиции Эдгар Эусебио Гомес. После этого власти страны арестовали или ликвидировали всех главарей картеля, что нанесло серьёзный удар его деятельности.

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