Москва, 6 апреля, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства возврата семерых детей в детский дом приёмными родителями из Калининграда, которым не удалось добиться от московских властей повышения пособия. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена.

В начале Великой Отечественной войны Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли на воспитание и усыновили 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время войны в Ташкент

Как рассказал 5 апреля журналистам глава Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, в начале марта этого года приёмные родители написали заявления об освобождении их от обязанностей опекунов семерых детей в возрасте от 4 до 12 лет в связи с тем, что им было отказано в создании приёмной семьи, и они не готовы заниматься воспитанием детей на безвозмездной основе.

31 марта они были отстранены от исполнения обязанностей опекунов. Дети временно помещены в организацию для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве до решения вопроса о передаче их на постоянное место жительства в Калининградскую область с последующим определением формы устройства детей региональным органом опеки и попечительства.

Как сообщила омбудсмен на встрече с главой столичного департамента, проблема возврата детей в социальные учреждения станет предметом обсуждения на предстоящем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. «Данный вопрос нуждается в комплексном подходе и осмыслении», — сказала Кузнецова.

В пресс-службе омбудсмена отмечают, что за последние пять лет количество семей, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства в качестве кандидатов в усыновители, увеличилось почти в три раза — с 13 035 в 2012 году до 37 447 в 2016 году.

Вместе с тем сообщается, что всесторонний анализ показал и негативные тенденции: «Так, в течение 2014−2015 годов сохранялась положительная динамика, когда число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, превышало число выявленных. Однако, в 2016 году данное соотношение не сохранилось — выявили больше, чем устроили: в 2016 году выявлено 57 290 человек, а устроено 54 119 человек. При этом общее число выявленных в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось лишь на 1,5%, а число устроенных в 2016 году по сравнению с 2015 году сократилось на 8,8%».