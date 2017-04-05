Лондон, 6 апреля, 2017, 00:30 — ИА Регнум. «Путин возвращает свою страну в строй великих держав, не очень вежливо расталкивая локтями стоящих в этом ряду. Агрессивность — главное качество, без которого он не видит возможности вернуть влияние России на международной арене, — пишет Хоскинг. — За последние 30 лет Россия испытала много унижений, ее экономика почти разрушилась, распался Варшавский договор, страна стала просто нищей. А НАТО в это время успешно продвинулся на восток, к самым ее границам».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что оставалось Путину, с которым никто не хотел считаться? — спрашивает сам себя автор и сам же себе отвечает. — Загнанная в угол собака, защищаясь, может и укусить. Путин поступил именно так, предупредив всех своей Мюнхенской речью 2007 года. А когда выяснилось, что Запад не внял его словам, сначала показал мускулы в Грузии в 2008-м, а потом — в 2014-м, оккупировав Крым и защитив свой Черноморский флот».

«Не надо думать, что преемник Путина будет придерживаться другой линии поведения и другой стратегии. Нам придется иметь дело с такой Россией, какая она есть, — предупреждает аналитик. — Но нам известно также, что россияне с уважением относятся к тем, кто готов сражаться за свои идеалы и твердо отстаивать их. С такими противниками русские умеют договариваться, и такие противники умеют договариваться с русскими. Надо помнить, что мы имеем дело не просто с одним упрямым и упертым человеком — президентом страны, но и с целой страной, состоящей в основном из таких же твердых людей».

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