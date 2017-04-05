Вашингтон, 6 апреля, 2017, 00:17 — ИА Регнум.



Socialjusticesolutions.org Сенат США

В ходе слушаний в Сенате США по кандидатуре на должность верховного судьи сенатор-демократ Джефф Мёркли произнёс 15-часовую речь, чтобы воспрепятствовать утверждению кандидатуры Нила Горсача, предложенной президентом США Дональдом Трампом, сообщает журнал Politico.

Издание сообщает, что после этой речи Мёркли вошел в десятку самых выносливых ораторов американского сената.

После своего рекордного выступления сенатор заявил журналистам, что таким образом хотел донести свою точку зрения до всех, от кого зависело принятие решения по этому вопросу.

Стоит отметить, что издание объясняет подобную затяжную речь применением тактики, называемой в США «филибастер». Её цель заключается в максимальной отсрочке принятия решения по какому-либо вопросу.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост верховного судьи 1 февраля 2017 года. До этого Горсач исполнял в Денвере обязанности судьи апелляционного суда по десятому федеральному округу.