Лондон, 5 апреля, 2017, 23:51 — ИА Регнум.

5 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Chelseafc.com «Челси» — «Манчестер Сити» 2:1

В дебюте матче бельгийский вингер Эден Азар открыл счет пушечным ударом после проникающей передачи Сесара Аспиликуэты с правого фланга — 1:0.

Через 16 минут аргентинский скоростной форвард Серхио Агуэро сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сэйва Тибо Куртуа — 1:1.

На 35-й минуте Азар оформил дубль, добив мяч в пустые ворота после незабитого пенальти — 2:1.

Статистика матча («Челси"/"Манчестер Сити»)

Удары 10/13

Удары в створ 5/8

Владение 44%/56%

Фолы 8/14

На данный момент «пенсионеры» лидируют в турнирной таблице с 72-мя очками. «Горожане» остались на 4-й строчке с 58-ю очками.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Зума, Кэхилл, Луис, Алонсо, Фабрегас, Азар, Канте, Педро, Аспиликуэта, Коста.

«МС»: Кабальеро, Компани, Навас, Клиши, Стоунс, Де Брюйне, Делф, Сане, Сильва, Фернандиньо, Агуэро.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Клиши — 52, Делф — 77, Компани — 83, Канте — 90.

Голы: Азар 10 — 1:0, Агуэро 26 — 1:1, Азар 35 — 2:1.