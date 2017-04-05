Лондон, 5 апреля, 2017, 23:37 — ИА Регнум.

5 апреля на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «святых».

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

На 31 — минуте матча бельгийский форвард Кристиан Бентеке открыл счет, замкнув прострел Анроса Таунсенда с правого фланга — 0:1.

Через 14 минут английский универсальный полузащитник Натан Редмонд сравнял счет ударом с отсрого угла после скидки Стивена Дэвиса — 1:1.

На 84-й минуте японский защитник Мая Ёсида вывел свою команду вперед после прострела Джека Стивенса — 2:1.

В следующей же атаке Джеймс Уорд-Прауз забил третий мяч «Саутгемптона» после ассиста Седрика Соареша — 3:1.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Кристал Пэлас»)

Удары 17/13

Удары в створ 9/3

Владение 57%/43%

Фолы 16/11

На данный момент «орлы» идут на 16-й позиции с 31-м очком. «Святые» поднялись на 9-ю строчку, набрав 37 очков.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Ёсида, Стивенс, Маккуин, Дэвис, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Редмонд, Лонг.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Сако, Шлюпп, Келли, Кабай, Таунсенд, Заа, Миливоевич, Панчеон, Бентеке.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Ромеу — 71, Соареш — 79, Бентеке — 88.

Голы: Бентеке 31 — 0:1, Редмонд 45 — 1:1, Ёсида 84 — 2:1, Уорд-Прауз 85 — 3:1.