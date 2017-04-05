Москва, 5 апреля, 2017, 23:35 — ИА Регнум.



Электрические вилки

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович поручил проанализировать причины роста цен на электроэнергию. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством Дворковича.

Участники заседания рассмотрели предложение Министерства топлива и энергетики Российской Федерации по сооружению генерирующих мощностей на территории Южного федерального округа, а также развитию конкуренции на розничном рынке электроэнергии.

Также был затронут вопрос о росте цен на электроэнергию. В связи с этим вице-премьер Дворкович дал поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ причин увеличения цен и представить предложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост тарифов на электроэнергию был отмечен в ряде регионов России в последние месяцы. Так, в феврале 2017 года больше всего цены выросли в Европейской части России и на Урале. В среднем повышение цен на мощность составило 52% к январю.